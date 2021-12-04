فيسبوك ماسنجر يختبر ميزة جديدة للمدفوعات

جدة - نرمين السيد - وذكر موقع "تك كرانش" التقنى أن الميزة الجديدة هى طريقة "مجانية وسريعة" للتعامل مع الشؤون المالية من خلال ماسنجر، ويتم طرح الميزة الجديدة الأسبوع المقبل للمستخدمين فى الولايات المتحدة، ولاستخدام ميزة المدفوعات المشتركة، يحتاج المستخدمون إلى النقر فوق زر "البدء" فى دردشة جماعية أو مركز المدفوعات فى ماسنجر.

وتتيح الميزة تقسيم الفاتورة بالتساوى أو تعديل مبلغ المساهمة لكل فرد فى الدردشة الجماعية، إما مع أو بدون تضمينك.