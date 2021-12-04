جدة - نرمين السيد - وذكر موقع "تك كرانش" التقنى أن الميزة الجديدة هى طريقة "مجانية وسريعة" للتعامل مع الشؤون المالية من خلال ماسنجر، ويتم طرح الميزة الجديدة الأسبوع المقبل للمستخدمين فى الولايات المتحدة، ولاستخدام ميزة المدفوعات المشتركة، يحتاج المستخدمون إلى النقر فوق زر "البدء" فى دردشة جماعية أو مركز المدفوعات فى ماسنجر.
وتتيح الميزة تقسيم الفاتورة بالتساوى أو تعديل مبلغ المساهمة لكل فرد فى الدردشة الجماعية، إما مع أو بدون تضمينك.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فيسبوك ماسنجر يختبر ميزة جديدة للمدفوعات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.