شاب هندى يعود للحياة قبل تشريح جثمانه بلحظات (فيديو)

جدة - نرمين السيد - سريكيش كومار، البالغ من العمر 40 عاما، أعلن الأطباء وفاته، وتم وضعه فى ثلاجة المستشفى لنحو 7 ساعات، حيث أصيب فى حادث سير، وكان من المقرر تشريح الجثمان لمعرفة المتسبب فى الوفاة، حسبما ذكرت صحيفة "timesofindia" الهندية.

وقال المدير الطبى للمستشفى راجندرا كومار فى تصريح لوكالة "فرانس برس"، إن "طبيب الطوارئ فحص الرجل، ولم يعثر على أى أثر للحياة وبالتالى أعلن وفاته".

وأضاف مدير المستشفى: "عندما حضر فريق من الشرطة وعائلته لبدء الاجراءات الإدارية لتشريح الجثة، تبين أنه لا يزال حيا".

جدير بالذكر أنه تم تم نقل الرجل فورا إلى منشأة طبية فى ميروت، فهو لم يستعد وعيه بعد لكن الأطباء ذكروا أنه ليس فى حالة خطرة، فيما تقدمت أسرة الرجل بشكوى فى المستشفى.