إنفوجراف.. الشمس تشهد آخر كسوف كلى فى 2021

جدة - نرمين السيد - تشهد الكرة الأرضية، اليوم، كسوفا كليا للشمس سيكون مشاهدا عبر القارة القطبية الجنوبية "أنتاركتيكا" فى حين سيشاهد جزئياً فى أقصى جنوب أمريكا الجنوبية وجنوب إفريقيا وأستراليا ونيوزيلندا.





ويتزامن الكسوف مع وجود القمر عند أقرب مسافة من الشمس، ويتزامن مع ميلاد هلال جمادى الأول للعام 1443، ويبدأ الساعة 5:29 وينتهى 9:36 بالتوقيت العالمى، ويستغرق حوالى أربع ساعات وسبع دقائق.

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