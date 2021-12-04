عطل فنى يضرب فيس بوك

جدة - نرمين السيد - وظهرت على فيس بوك صفحات فارغة لا تحتوى على أى تحديثات للمستخدمين، ما أدى إلى لجوئهم لمواقع التواصل الاجتماعى الأخرى للتعبير عن غضبهم.

والشهر الماضى تعطل موقع فيس بوك، واستمر لأكثر من 5 ساعات، فيما لم تصدر الشركة أى توضيح حتى اللحظة.