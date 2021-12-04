انطلاق موسم صيد ومراقبة الطيور المهاجرة بالشرقية

وأوضح غراب - فى تصريح اليوم السبت، أن المحافظة تتميز بالطقس المعتدل الدافئ خلال فصل الشتاء، مشيرا إلى أن بركتى النصر وإكياد بمركزى الحسينية وفاقوس وتضمان 76 لبده تلجأ لها الطيور المهاجرة كمأوى وملاذ آمن من صقيع دول أوروبا، مضيفا بأن عدد كبير من السائحين يتوافدون على برك الصيد بالشرقية لممارسة رياضة صيد ومراقبة الطيور المهاجرة.
ومن جانبها قالت رشا حسن مديرة إدارة السياحة، إن الطيور المهاجرة من أوروبا إلى برك الشرقية متنوعة منها على سبيل المثال وليس الحصر "شرشير صيفى وشتوى، والكيش، وظى وبلبول وخضارى"، مشيرة إلى أنه تم تنفيذ مسابقة بين عدد من المشاركين برياضه صيد الطيور المهاجرة وتوزيع كؤوس على الفائزين.
وأضافت بأن نائب المحافظ الدكتور أحمد عبد االمعطى قد أعطى إشارة بدء انطلاق موسم وصيد الطيور المهاجرة لهذا العام ببركة النصر بمدينه الحسينية، فى حضور أحمد خيرى نائب الرئيس التنفيذى لشؤون الرماية بنادى الصيد المصرى، والمهندس سامى معجل رئيس مركز ومدينة الحسينية.
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