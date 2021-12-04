جدة - نرمين السيد - وكانت صحيفة "ميرور" البريطانية أفادت بأن عطلًا أصاب عملاق منصات التواصل الاجتماعى "فيسبوك". وأوضحت الصحيفة أن مئات المستخدمين للمنصة أبلغوا عن انقطاع فى موقع التواصل الاجتماعى. وأشارت الصحيفة إلى مئات التقارير عن تعطل فيسبوك خلال الـ 24 ساعة الماضية مع ظهور رسالة خطأ مفادها "نأسف، حدث خطأ ما".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عودة فيسبوك للعمل بعد عطل قصير على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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