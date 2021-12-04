باحثون: الأبقار تتسبب فى زيادة الاحتباس الحرارى

جدة - نرمين السيد - وبحسب "سبوتتيك"، يبذل الباحثون جهدا مشتركا لتقليل الاحترار العالمى من خلال تقنية الميكروبيوم، بحيث تساعد هذه التقنية فى تقليل انبعاثات غاز الميثان التى تنتجها الأبقار.

ولفت الباحثون إلى أن 30% من انبعاثات الميثان فى العالم ناتجة عن انبعاثات الغاز التى تنتجها نحو مليار ونصف مليار بقرة فى العالم، لافتين إلى أن الغذاء الذى تنتجه الأبقار المتمثل فى اللبن واللحوم ضروري، لكن يوجد ضرر هائل يلحق بالغلاف الجوى بسبب انبعاثات الميثان.

ولمواجهة هذه المشكلة يسعى الفريق إلى تحويل الجزئيات التى تصبح غاز الميثان إلى حليب حتى تحصل البشرية على مزيد من التغذية ومرض أقل.

ويعمل الفريق على ضبط تقنية مصممة لزيادة كفاءة الهضم لدى البقرة من خلال التدخل فى الأمعاء.