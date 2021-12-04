أمريكى يشعل النار فى منزله للتخلص من الثعابين

جدة - نرمين السيد - متحدث الرئيسى باسم خدمة الإنقاذ فى مقاطعة مونتجومرى، بيت بيرينجر، قال لـ "سى إن إن"، إن "مشكلة الثعابين أزعجت المالك والمستأجر السابق أيضًا"، مضيفًا أن هناك شركات تقدم خدمات للتخلص من الآفات وتقديم توصيات أو المبيدات لمكافحتها.
وأوضح أن عدد الثعابين بالمنزل غير معروف، ولكن نظرًا لسقوط المنزل تحت الأنقاض بعد الحريق، يفترض أنهم لم يعودوا يعيشون هناك.
وأشار بيرينجر إلى أن الفحم يستخدم كمصدر حرارة ولإثارة الدخان فى المنازل وذلك لإزعاج الثعابين ودفعها للمغادرة، ولكن تم وضعه بالقرب من المواد القابلة للاحتراق، مما أدى فى النهاية إلى اشتعال النار فى المنزل.
وأخبر بيرينجر، الشبكة، أن المالك كان فى المنزل قبل ساعات قليلة، لكن لحسن الحظ لم يكن هناك أحد عند بدء الحريق.
واختتم أنه وفقاً للسجلات العامة تم شراء المنزل مؤخرًا مقابل 1.8 مليون دولار وأن الأضرار ستكلف أكثر من مليون دولار، واعتبرت إدارة الإطفاء الحادث أنه غير متعمد لعدم وجود دليل أو نية لإشعال النار.
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