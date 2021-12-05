سيدة تعثر على خاتمها المفقود بعد 50 سنة : لا يزال فى حالة جيدة

جدة - نرمين السيد - واستعانت ماك سوين بدونالد ماكفى الذى يبحث عن المعادن كنوع من الهواية، للعثور على خاتمها الذى أضاعته قبل 50 عاما، بينما كانت تجمع البطاطا فى أحد المزارع.

وأمضى ماكفى ثلاثة أيام فى البحث عن الخاتم فى ذات المنطقة التى ذكرت ماك سوين أنها أضاعته فيه، حسبما نقلت شبكة "يو بى آي" للأنباء.

وبعد عثورها على الخاتم، علقت ماك سوين قائلة: "صدمت لما عثر على خاتمى الذى لا يزال مناسبا للارتداء وفى حالة جيدة. اعتقدت أنى لن أراه مجددا".

وأضافت: "سأرتديه دائما إلى جانب الخاتم الذى أهداه زوجى الراحل جون لى عندما أضعته".