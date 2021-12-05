جدة - نرمين السيد - وذكرت الصحيفة الفرنسية "لوباريزيان"، اليوم السبت، أن رجال الإنقاذ تمكنوا فى البداية من إنعاش الفتاة عقب الحادث الذى وقع فى مدينة ماكون، وظلت الفتاة فى غيبوبة لعدة أيام بالمستشفى الجامعى فى ليون، قبل أن تفارق الحياة.
وكانت الفتاة لديها صديق فى المنزل عند وقوع الحادث، وقد أصيب بصدمة ونقل إلى المستشفى أيضاً، وتحقق الجهات المعنية فى الملابسات الدقيقة للواقعة.
فى سياق آخر، ناشدت والدة الفتاة المراهقين الآخرين وآباءهم فى الصحيفة المحلية قائلة "يجب أن يكون هذا تحذير للمراهقين الآخرين لأن هواتفهم أصبحت وكأنها مزروعة فى أيديهم".
وأضافت: "يجب أن نصر حقًا على عدم أخذ الهواتف إلى أحواض الاستحمام، لأن الأمر قد ينتهى بشكل مأساوى".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وفاة فتاة بصدمة كهربائية بعد سقوط هاتفها بحوض الاستحمام على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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