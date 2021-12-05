وفاة فتاة بصدمة كهربائية بعد سقوط هاتفها بحوض الاستحمام

جدة - نرمين السيد - وذكرت الصحيفة الفرنسية "لوباريزيان"، اليوم السبت، أن رجال الإنقاذ تمكنوا فى البداية من إنعاش الفتاة عقب الحادث الذى وقع فى مدينة ماكون، وظلت الفتاة فى غيبوبة لعدة أيام بالمستشفى الجامعى فى ليون، قبل أن تفارق الحياة.

وكانت الفتاة لديها صديق فى المنزل عند وقوع الحادث، وقد أصيب بصدمة ونقل إلى المستشفى أيضاً، وتحقق الجهات المعنية فى الملابسات الدقيقة للواقعة.

فى سياق آخر، ناشدت والدة الفتاة المراهقين الآخرين وآباءهم فى الصحيفة المحلية قائلة "يجب أن يكون هذا تحذير للمراهقين الآخرين لأن هواتفهم أصبحت وكأنها مزروعة فى أيديهم".

وأضافت: "يجب أن نصر حقًا على عدم أخذ الهواتف إلى أحواض الاستحمام، لأن الأمر قد ينتهى بشكل مأساوى".