كالعادة بعد بداية «صباحك ومطرحك» أحمد يونس يشعل تويتر

جدة - نرمين السيد - وعلق الإعلامى أحمد يونس عبر حسابه الشخصى على "تويتر" على احتلاله التريند الأول، وقال: "#البرج فى الدرج مع يونس التريند الأول فى مصر على تويتر.. صحصح وابدأ يومك معانا حالا فى صباحك ومطرحك".

وتفاعل المغردون مع الهاشتاج، وغردوا عبر حساباتهم الشخصية وقالوا: "ابدأ يومك مع يونس"، "رقم واحد دائما وللأبد"، "أعظم برنامج صباحى".

قدمت حلقة اليوم الأحد من برنامج "صباحك ومطرحك" المذاع على الراديو 9090، مجموعة من الأغانى المختلفة، بالإضافة إلى أبرز الأخبار الواقعة مساء أمس وصباح اليوم، وغيرها من الفقرات المشوقة للمستمعين.

برنامج "صباحك ومطرحك" يقدمه الإعلامى أحمد يونس، ويذاع على الراديو 9090 يوميًا من الأحد للخميس، من الساعة السابعة وحتى الساعة العاشرة صباحا.