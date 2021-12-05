مع بداية 2022.. سونى تطرح خدمة ألعاب جديدة

جدة - نرمين السيد - وتنافس سونى بتلك الخدمة الجديدة التى تحمل اسم "Spartacus"، خدمة ألعاب Game Pass من إكس بوكس.

وتضم خدمة "Spartacus" عدد من المزايا الموجودة فى خدمتى PlayStation Plus و PlayStation Now، وتتوفر من خلال اشتراك شهرى مناسب للمستخدمين، مع عدد من العروض المجانية.

وتسمح الخدمة الجديدة للمستخدمين تحميل الألعاب من مكتبة الألعاب الجديدة والقديمة بالإضافة إلى بث الألعاب، كما ستضم الخدمة ثلاثة مستويات متميزة، سيوفر المستوى الأول للمشتركين ميزات وفوائد PlayStation Plus الحالية.

ويأتى المستوى الثانى مع كتالوج كبير من ألعاب بلاى ستيشن 4 و 5 كما سيضيف المستوى الثالث عروض توضيحية موسعة وتدفق الألعاب ومكتبة من ألعاب PS1 و PS2 و PS3 و PSP الكلاسيكية، فى حين ستوفر الخدمة أحدث وحدة تحكم من سونى وهى PlayStation 5 بالإضافة إلى الألعاب الجديدة.