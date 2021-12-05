الفستان الجلد فى خروجة رأس السنة (صور)

جدة - نرمين السيد - وتعتبر الأزياء الجلد من أهم الأقمشة التى تزيد من أناقة مرتديته فى الشتاء، لذا مع اقتراب يوم رأس السنة أو يوم الكريسماس يمكن الاستعانة بتلك الأزياء التى تضفى على الإطلالة أنوثة وفخامة.

فهناك فساتين مختلفة من الجلد التى يمكن ارتداؤها فى تلك المناسبة، منها الفساتين الميدى ذات قصة بحرف الـ v والذى يساعد مرتديه فى التألق فى خروجة رأس السنة.

أو الاستعانة بالفستان الجلد ذات الأكمام المنفوخة وتنسيقه مع بوت أنيق، أو الفساتين الجلد الطويلة ذات حزام من الخصر.