«تويتر» توقف عددا من الحسابات بالخطأ

جدة - نرمين السيد - وذكر موقع "ذا فيرج" التقنى أن وقف الحسابات جاء بعد أن بدأ متطرفون فى استغلال سياسة وسائل الإعلام الجديدة للمنصة، الأمر الذى دفع المنصة منذ ذلك الحين إلى مراجعة داخلية للمسألة وأدخلت التعديلات اللازمة، وأصبحت سياسة تويتر الجديدة، التى تسمح للأفراد بطلب إزالة الصور أو مقاطع الفيديو التى يظهرون فيها، هدفًا لنشطاء اليمين المتطرف الذين يسعون إلى إزالة صورهم التى تم التقاطها فى "مسيرات الكراهية".
وقالت المنصة إن القاعدة وُضعت "للحد من إساءة استخدام وسائل الإعلام للمضايقة والكشف عن هويات الأفراد"، وهو ما تعتبره تويتر يؤثر بشكل غير متناسب على النساء والناشطين وأفراد الأقليات.
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