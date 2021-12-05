فى اليوم العالمى للتربة.. مصر تواجه خطر التصحر (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - يحتفل العالم اليوم الموافق 5 ديسمبر، باليوم العالمى للتربة، حيث أوصى الإتحاد الدولى لعلوم التربة عام 2002 بتنظيم يوم للاحتفال تحت قيادة مملكة تايلاند لأهمية التربة وإعتبارها عنصرا حاسما من النظام الطبيعى.





ويرصد "دوت الخليج" فى الإنفوجراف التالى، (فى اليوم العالمى للتربة.. مصر تواجه خطر التصحر): ورصدت بيانات رسمية طريقة مواجهة مصر للتصحر، من خلال طرح مبادرات لاستنباط الأصناف النباتية المعرضة للجفاف، وتدشين المشروع الوطنى لإنتاج البذور. كما اهتمت بتطوير نظم الرى للأراضى الزراعية بشكل مستمر، وأطلقت مشروع المليون ونصف مليون فدان، وعملت على الانتهاء من مشروع الدلتا الجديدة.

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