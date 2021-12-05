أطباء يكتشفون نمو سن فى أنف مريض

جدة - نرمين السيد - وبعد فحص المريض، اكتشف الأطباء نمو سنا إضافيا فى أنفه، وفقا لما جاء فى "New England Journal of Medicine".

وكشف الفحص عن حاجز منحنى متشكل من "كتلة بيضاء صلبة" فى فتحة الأنف، وأكد التصوير المقطعى أن السن هو سبب صعوبة التنفس.

وفقًا للأطباء، فإن ظهور السن فى مكان غير نمطى هو مرض نادر للغاية يحدث فى حوالى 0.1% من السكان.

وبعد عملية جراحية، أزال الأطباء السن من تجويف الأنف بطول 14 ميلليمتر وعرض 10 ميلليمتر، وخلص الأطباء إلى أنه "بعد ثلاثة أشهر من العملية، اختفت أعراض احتقان الأنف لدى المريض".