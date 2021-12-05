صاروخ روسى ينقل قمرين صناعيين أوروبيين إلى المدار

جدة - نرمين السيد - وكتب فى تغريدة على تويتر: "تم تأكيد انفصال قمرين صناعيين من طراز جاليليو، وتم نقلهما إلى المدار المحدد".
ونوه بأنه تم نقل القمرين بواسطة صاروخ روسى ناقل من طراز Soyuz ST-B.
وذكر أن شركة EADS Astrium قامت بتصنيع القمرين الصناعيين لصالح وكالة الفضاء الأوروبية، وفقا لما ذكرته شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية الناطقة بالعربية.
يشار إلى أن مجموعة الأقمار الصناعية "جاليليو" تضم 24 قمرا، جرى نقل 14 منها إلى المدار بواسطة صواريخ "سويوز" الروسية فى الفترة من 2011 إلى 2016.
وخلال عام 2022، من المقرر إطلاق 4 صواريخ روسية ناقلة للنوع المذكور آنفا من قاعدة كورو الفضائية فى جيانا الفرنسية.
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