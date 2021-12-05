اكتشاف كوكب الجحيم من الحديد النقى بنصف صلب وآخر سائل

جدة - نرمين السيد - ويعتقد العلماء أن حجم الكوكب الجديد المكتشف يبلغ ثلاثة أرباع حجم الأرض، وأكبر من حجم عطارد وأصغر من المريخ، لكنه بكثافة الحديد النقى.

وأشار الباحثون إلى أن هذه الكوكب يشبه لبا معدنيا منصهرًا لكوكب كبير، حيث يقترب هذا الكوكب من نجمه لمسافة قريبة جدا ويكمل مداره خلال 8 ساعات فقط.

ويدور هذا الكوكب حول نجمه بطريقة مشابهة جدا لدوران القمر حول كوكب الأرض، حيث يبقى أحد جوانبه مقابلا لشمسه، الأمر الذى يؤدى إلى ارتفاع حرارة الجانب المشمس إلى 2200 درجة فهرنهايت.

وسمح موقع الكوكب ودورانه حول نجم أصغر للعلماء بتقدير كثافته بدقة شديدة جدا، ونشروا نتائجهم فى مجلة "Science" العلمية، بورقة بحثية تحدثت عن اكتشاف كوكب جديد خارج المجموعة الشمسية له كثافة غريبة منح اسم "GJ 367b".



واكتشف العلماء أن كثافة الكوكب تشبه كثافة الحديد الخام المصمت، وتشير نتائج الدراسة إلى أن الهيكل الداخلى لهذا الكوكب هو نسخة أكثر تطرفًا من عطارد فى نظامنا الشمسى. حيث يشكل اللب المعدنى لعطارد ما يقرب من 85% من الحجم الإجمالى للكوكب، بحسب المقال المنشور فى مجلة "Inverse".

وتوقع العلماء أن الكوكب يتألف من نواة معدنية مغطاة بغطاء رقيق وضعيف من الغلاف الجوى الرقيق المؤلف من الهيدروجين والهيليوم.



ويتوقع العلماء أن نصف الكوكب تقريبا فى حالة منصهرة ثابتة، مع برودة نسبية فى الجانب الليلى بما يكفى للحفاظ على بنية صلبة فقط، أى أنه ساخن جدا فى جانبه المظلم أيضا لكنه غير منصهر.