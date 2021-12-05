دراسة: المواد البلاستيكية قد تؤدى للإصابة بأمراض القلب وارتفاع الكوليسترول

جدة - نرمين السيد - وتوصل الباحثون، إلى أن التعرض للمواد الكيميائية المرتبطة بالبلاستيك، مثل المواد الكيميائية الأساسية "بيسفينول أ"، و"الملدنات الفثالات" يمكن أن يؤدى إلى زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب، حيث تؤدى مادة "الفثالات" التى تستخدم فى جعل البلاستيك أكثر متانة إلى زيادة مستويات الكوليسترول فى "البلازما" بالدم.
وأشار الباحثون إلى أن الفئران التى تعرضت لمركب "سيكلوهيكسيل فثالات" (DCHP) الكيميائى كان لديها "سيراميد" أحماض دهنية فى أمعائها أعلى انتشارًا، وهى فئة من جزيئات الدهون الشمعية المرتبطة بزيادة مخاطر الإصابة بأمراض القلب لدى البشر، بطريقة تعتمد على المستقبل العصبى (PXR)، مما يشير إلى الدور المهم المحتمل للمستقبل العصبى (PXR) فى المساهمة فى الآثار الضارة للمواد الكيميائية المرتبطة بالبلاستيك على صحة القلب لدى البشر.
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