بطريق يسافر من القطب الجنوبى إلى نيوزيلندا

جدة - نرمين السيد - وبدا على البطريق الذى أطلق عليه السكان المحليون اسم "بينجو" تحبباً، الضياع عندما عُثر عليه على الشاطئ.

وقال هارى سينج، وهو الشخص الذى عثر عليه من سكان المنطقة، إنه اعتقد فى البداية أنه "دمية لينة".

وهذا هو ثالث حادث موثق للعثور على بطريق "أديلى" على ساحل نيوزيلندا.

وشاهد سينغ وزوجته البطريق لأول مرة عندما كانا يتمشيان بعد يوم عمل طويل على الشاطئ فى مشروع "بيردلنغز فلات" ، وهو مجمع سكنى يقع إلى الجنوب من مدينة "كرايست تشيرش".