أبل موردى: الطلب على آيفون 13 انخفض

جدة - نرمين السيد - ولفتت، فى بيان لها، إنها حقيقة معروفة أن شركة أبل قد خفضت بشكل كبير إنتاج iPhone 13، حتى 10 ملايين وحدة، انخفاضًا من 90 مليونًا بسبب أزمة الإمداد العالمية.

وكشف التقرير عن أن شركة أبل موردى أخبرت مورديها الآن، أن هذه الطلبات قد لا تتحقق، وعلى الرغم من هذه المشكلات، يقول المحللون إن الشركة تسير على الطريق الصحيح لموسم العطلات، حيث يتوقعون زيادة المبيعات بنسبة 6% لتصل إلى 117.9 مليار دولار فى الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2021.

وتراجعت أسهم شركة آبل بنسبة 4.2% فى تعاملات نيويورك يوم الخميس، بينما واصل الموردون فى جميع أنحاء آسيا وأوروبا انخفاضهم بعد تقرير بلومبرج.