شركة بريطانية تدخل موسوعة جينس .. صنعت هرما من 1496 غسالة (صورة)

جدة - نرمين السيد - استطاعت إحدى الشركات البريطانية صنع هرم ضخم من الغسالات الكهربائية، ودخول موسوعة جينيس للأرقام القياسية 2021، بعدما جمعت 1496 غسالة معاد تدويرها فى هرم طوله أكثر من 13 مترًا.





جاء ذلك، بعدما أطلقت الشركة حملة هدفها رفع مستوى الوعى حول أهمية إعادة التدوير الإلكترونية، بعد أن أجرت دراسة كشفت عن أن نحو 68% من البريطانيين قلقون بشأن مكان وكيفية التخلص من نفاياتهم الإلكترونية. وكشفت وكالة سبوتنيك الروسية أن الشركة البريطانية أكدت التزامها بشعار "حياة جديدة دون مكب نفايات"، حيث تهدف إلى منح العناصر الإلكترونية القديمة حياة جديدة من خلال إعادة التدوير أو الإصلاح أو إعادة التسكين.

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