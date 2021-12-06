قبل بدء الحلقة.. أحمد يونس يشعل تويتر

جدة - نرمين السيد - وعلق الإعلامى أحمد يونس عبر حسابه الشخصى على "تويتر" عن تصدره التريند، وقال: "من قبل ما نبدأ حلقتنا #يونس_اتى_فى_الحال الترند الأووول فى مصر على تويتر".

وتفاعل المغردون مع الهاشتاج، معلقين: "أفضل توقيت"، "أفضل مذيع راديو"، "المود القمر أوى"، "أفضل برنامج صباحى وأشطر مذيع راديو فى الوطن العربى".

قدمت حلقة اليوم الإثنين من برنامج "صباحك ومطرحك" المذاع على الراديو 9090، مجموعة من الأغانى المختلفة، بالإضافة إلى أبرز الأخبار الواقعة مساء أمس وصباح اليوم، وغيرها من الفقرات المشوقة للمستمعين.

برنامج "صباحك ومطرحك" يقدمه الإعلامى أحمد يونس، ويذاع على الراديو 9090 يوميًا من الأحد للخميس، من الساعة السابعة وحتى الساعة العاشرة صباحا.