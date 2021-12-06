أوبو تسعى لإصدار تقنية الشحن السريع

جدة - نرمين السيد - وتعمل أوبو على دمج تقنية الشحن بقدرة 150 وات لأنها قيد التجربة حاليا، كما أن هواتف 2022 ستأتى مع دعم الشحن السريع حتى 80 وات، وهو معدل مرتفع للغاية.

وأشارت تقارير جاءت فى "Notebookcheck" إلى أن مجموعة هواتف Find X4 سيتم إطلاقها بقوة شحن تصل لـ 80 وات، وذلك يقلل من شحن البطارية، حيث يمكن لهذا المعدل أن يشحن الهاتف ذو بطارية 5000 ميللى أمبير فى حوالى 20 دقيقة.

وبدأت شركة أوبو فى الإنتاج التجريبى لأجهزة الشحن المتوافقة 10 أمبير، والتى يتم طرحها فى النصف الثانى أو نهاية 2022.

وتواجه تقنية الشحن السريع بمعدلات مرتفعة انتقادات كثيرة حيث يرى البعض أن هذه المعدلات قد تقوم بتعرض البطارية للتلف فى مدة زمنية قصيرة حوالى سنتين، وهو الأمر الذى سيكون ميزة وعيب فى نفس الوقت، ويؤدى الشحن السريع بقوة 150 وات إلى تدهور بنسبة 20٪ خلال 800 دورة شحن.