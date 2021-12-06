«إيباى» تعلق حسابات عدد من المستخدمين بالخطأ

جدة - نرمين السيد - وذكر موقع "ذا فيرج" التقنى أن المنصة أقرت بالواقعة، وأوضحت أن المستخدمين الذين تم تعليق حساباتهم عن طريق الخطأ تلقوا إشعارًا حتى يتمكنوا من حل المشكلة.

كان المستخدمون عبر وسائل التواصل الاجتماعى قد أبلغوا عن تعليق حساباتهم على موقع eBay يوم الجمعة على الرغم من عدم انتهاك أى قواعد على المنصة عن عمد.