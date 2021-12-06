طرق لارتداء البالطو الفرو (صور)

جدة - نرمين السيد - ويمكن ارتداء المعاطف فى الشتاء لدورها فى زيادة جاذبية مرتديته، خلال خروجات المساء أو أماكن العمل أو المناسبات. وهناك أفكار مختلفة لارتداء وتنسيق المعطف الفرو، منها: -المعطف الفرو ذى ألوان محايدة لإطلالة كلاسيكية أنيقة: تعد من المعاطف المناسبة للعمل، وتساعد فى منح مرتديته البساطة والأناقة، ويمكن ارتدائها مع حذاء ذو كعب عالى. -المعطف الفرو الملون: يتناسب مع الخروجات الكاجوال، ويحتاج تنسيقه مع حذاء رياضى أو بوت ذات شكل بسيط. -المعطف الفرو مع الفساتين: يمنح المعطف الفرو فى الشتاء الدفء اللازم والأناقة، ويمكن ارتداءه مع فستان سهرة أو فستان كاجوال. -المعطف الفرو مع الكولون: ارتداء المعطف الفرو مع الكولون سواء كان منقوشا أو سادة يمنح مرتديته إطلالة هادئة.

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