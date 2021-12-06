مطعم يقدم خصم 50% ولكن بشرط ترك الهاتف فى الصندوق

جدة - نرمين السيد - وكشف المطعم "The Silent Woman" أنه يقدم خصم للزبائن يصل إلى 50% وذلك فى حال موافقة الزبون على إغلاق عاتفه وتركه فى مكان بعيد عن طاولات الطعام.
وتتسبب تلك التجربة فى استمتاع الزبائن بالوجبات بصحبة الأصدقاء والعائلة دون النظر إلى شاشات الهواتف، وبالإضافة إلى ذلك لا يدث إعاج للزبائن من خلال أصوات الهواتف.
ويوفر المطعم صناديق حديدية تشبه الزنازين لإغلاق الهواتف حرفيًا بداخلها، وذلك فى صالة مخصصة تحمل اسم 'No Phone Zone' فى تجربة تستمر حتى 30 ديسمبر الجارى، حسبما نشر موقع the sun.
وأوضح المتحدث باسم المطعم أن الهدف وراء ذلك هو شجيع الناس على تبادل الحديث والاهتمام ببعضهم أثناء جلوسهم على المائدة، ووجدنا أن تشجيع العائلات على ترك هواتفهم النقالة جانباً، "ترك الموبايل وسيلة رائعة لتقريبهم من بعضهم البعض والاستمتاع بوقت الوجبات".
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