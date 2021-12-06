العثور على قرط ذهبى من القرن الـ 11

جدة - نرمين السيد - وتم التوصل لذلك القرط الذهبى على أيدي فرانتس فوجل فيستيرجارد، من خلال الاستعانة بجهاز للكشف عن المعادن فى إحدى الحقول بمنطقة "ويست جوتلاند".
ويعد القرط الذهبى هو أول اكتشاف من هذا القبيل، فى الدول الاسكندنافية، طبقا لما ذكره متحف كوبنهاجن فى بيان، لذا يتم عرضه بدءا من غدا فى المتحف.
وأشار بيتر بنتز، الخبير بالمتحف، إلى أن العثور على القرط الذهبى يعد أمرا فريدا، حيث توصلوا إلى حوالى 12 عينة أخرى بمختلف أنحاء العالم، ولكن تعد هى الأولى فى الدول الاسكندنافية.
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