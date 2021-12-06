تسريبات تكشف مواصفات هاتف Redmi 10

جدة - نرمين السيد - وأوضحت التسريبات التى جاءت فى "Gizmochina" مواصفات هاتف شاومى الجديد، حيث يأتى بشاشة بتقنية HRR، من نوع IPS LCD، بقياس 6.5 بوصة وتبلغ دقتها 1080 × 2400 بيكسل.
وسيحتوى هاتف ريدمى Redmi 10، على بطارية ذات سعة 5000 ميللى أمبير فى الساعة، مستخدما تقنية الشحن السريع بقدرة 18 وات إلى جانب تقنية الشحن السلكى العكسى بقوة 9 وات.
ويقترن الهاتف بكاميرا خلفية رباعية الرئيسية منها تأتى بدقة 50 ميجابيكسل، متصلة بكاميرا واسعة الزاوية بدقة 8 ميجابيكسل، ومستشعر لتصوير العمق بدقة 2 ميجابيكسل، ومستشعر لتصوير الماكرو بدقة 2 ميجابيكسل، بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابيكسل.
وسيتوفر هاتف Redmi 10 بذاكرة وصول عشوائى مع خيارات 4 و 6 و 8 جيجابايت رام، وذاكرة تخزين داخلية سعة 64 و 128 و 256 جيجابايت.
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