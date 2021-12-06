ميتا تطلق حملة للترويج للأعمال التجارية الصغيرة بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الشركة، فى بيان لها اليوم الاثنين، أنه للعام الثانى على التوالى، تتعاون "ميتا" لإطلاق حملتها المتجددة "حِب المحلى" للمستخدمين على فيسبوك وإنستجرام خلال موسم العطلات.

وتهدف الحملة هذا العام إلى إيصال صوت الشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة الحجم فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للمجتمعات التى تتواجد فيها، وتقديم مصدر إلهام للمجتمعات حول أهمية كل جهد فردى، حيث تجمع الحملة بين المؤثرين المحليين ومنشئى المحتوى والمجتمعات لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة فى جميع أنحاء المنطقة.

وكجزء من المرحلة التشويقية للحملة، دخلت "ميتا" فى شراكة مع العديد من الشخصيات العامة البارزة ومنشئى المحتوى فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لتغيير صورة غلافهم على صفحتكم الخاصة على فيسبوك أو النشر على صفحتهم على انستجرام الخاصة.

من جهته، قال نائب رئيس الشرق الأوسط وأفريقيا لدى "ميتا" ديريا ماتراس: "تمثل الشركات الصغيرة والمتوسطة أولوية رئيسية بالنسبة لنا فى "ميتا" لأنها بموقع القلب من اقتصاداتنا ومجتمعاتنا، وفى عامها الثانى، تجسد حملة #حِب_المحلى، التزامنا بتعزيز تعافى الشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية فى جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ومن خلال دعوة المجتمعات على فيسبوك وانستجرام، كان من الملهم لنا أن نرى ذلك التفاعل الإبداعى الواسع الذى قام به منشئو المحتوى والمشاهير والمجتمعات فى جميع أنحاء المنطقة، ومشاركتهم للقصص الشخصية وتجاربهم مع الشركات الصغيرة والمتوسطة، مما يعكس فعلياً شعار الحملة "إنه ليس مجرد عمل، بل علاقة شخصية".