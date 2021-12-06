ميتا تطلق مزايا جديدة فى تطبيق واتساب

جدة - نرمين السيد - وأشارت المنصة إلى إضافة مدتين زمنيتين جديدتين حتى يتمكن المستخدم من وضع رسائله لكى تختفى بعد 24 ساعة أو 90 يومًا.
وأوضحت "ميتا" فى منشور عبر المدونة الخاصة بها، اليوم الاثنين، إن "مستخدمى واتساب سيكون لديهم الخيار الآن لتشغيل رسائل الاختفاء افتراضيًا لجميع الدردشات الجديدة، وعند تمكين الخيار الجديد، ستبدأ جميع المحادثات -الواحدة تلو الأخرى- بين شخصين فى الاختفاء بعد مدة، وهذه الميزة الجديدة اختيارية ولا تغير أو تحذف أى من المحادثات الحالية".
وقالت المنصة: "نحن نعتقد أن الميزة الجديدة لإخفاء الرسائل، إلى جانب التشفير من نهاية إلى نهاية، هما ميزتان حاسمتان تحددان خصوصية خدمة الرسائل اليوم".
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