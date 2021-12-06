طريقة تحضير سمك الفيليه المقرمش

جدة - نرمين السيد - وعند تحضير سمك الفيليه ذات المذاق الشهى، يلجأ البعض إلى قرمشته لتناوله على وجبة الغداء. ولإعداد سمك الفيليه المقرمش، نحتاج لـ : -نصف كيلو سمك فيليه مقطع شرائح طويلة. -كوب طحين. -نصف كوب من النشا. -ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود. -ربع ملعقة صغيرة من الكركم. -ربع ملعقة صغيرة من البابريكا. -نصف ملعقة صغيرة من الملح. -عبوة ماء الشعير خالية من الكحول. -ملعقة كبيرة من البيكنج بودر. -زيت غزير. طريقة التحضير: يخلط نصف كوب من الطحين والنشا والملح والفلفل الأسود والبابريكا والكركم فى وعاء عميق. ويضاف للخليط ماء الشعير الخالى من الكحول وخلطهم جيدا حتى يتجانش ويترك لمدة 10 دقائق. ويخلط بعدها النصف المتبقى من الطحين مع البيكنج باودر، ويغطى السمك بخليط الطحين والبيكنج باودر ثم النشا والطحين والبهارات وماء الشعير. ويسخن الزيت فى مقلاة عميقة على نار عالية، ويقلى السمك حتى ينضج، ثم يقدم ساخنا بجانب البطاطس المقلية وصوص الرانش.

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