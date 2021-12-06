جوجل يتيح ميزة خاصة بالصور الحساسة على الهواتف

جدة - نرمين السيد - وطرحت خدمة "صور جوجل" ميزة "المجلد المغلق" على هواتف "سامسونج" وغيرها من الهواتف الأخرى التى لا تعمل بنظام "بيكسل"، مثل "أوبو" و"وان بلس"، بحسب موقع "ساموبايل".
وتقوم فكرة "المجلد المغلق" على الحفاظ على الصور الشخصية والحساسة داخل ملف يتطلب رمز دخول محدد من أجل فتحه والاطلاع على محتواه، وذلك منعا من وصول الأطفال أو الأصدقاء وغيرهم إليه عن طريق الخطأ.
وكان "المجلد المغلق" يتواجد على هاتف "بيكسل 3" والطرازات الأحدث التى تبعته، لكن أصبحت الميزة متاحة أيضا على هواتف "بيكسل" الأقدم، وفقا لما لاحظه موقع "ذا فيرج".
ومن أجل الوصول إلى "المجلد المغلق" يجب تشغيل "صور جوجل" ثم الانتقال بعدها إلى "المكتبة"، ثم قسم "الأدوات المساعدة" فى الأعلى والنقر فوقها وستظهر الميزة داخل بطاقة، لكن بشرط أن يتم تحديث الهاتف من تاريخ 29 نوفمبر 2021.
ولا يتيح "المجلد المغلق" الاحتفاظ بالصور على خدمة التخزين "سحابة جوجل"، وستختفى إذا تم حذف "صور جوجل" من الهاتف أو مسحت أو فى حال فقدان الهاتف الذكى.
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