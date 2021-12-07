شركة ترامب للتواصل الاجتماعى تتوقع حشد 81 مليون مستخدم

جدة - نرمين السيد - وتم تقديم هذه التوقعات اليوم الاثنين إلى منظمى الأوراق المالية من قبل شركة Digital World Acquisition Corporation (DWAC)، وهى الشركة التى تحاول جلب Trump Media & Technology Group (TMTG) إلى سوق الأوراق المالية.
وقالت DWAC إنها جمعت مليار دولار من الاستثمارات الموعودة للمشروع الجديد، من مستثمرين مؤسسيين لم تسمهم، مشيرة إلى أن مشروعها مع ترامب خضع لتدقيق المنظمين، بحسب صحيفة "الجارديان".
وأطلق ترامب TMTG فى أكتوبر، وكشف النقاب عن خطط لتطبيق مراسلة Truth Social، هدف إلى منافسة "تويتر" والمنصات الأخرى التى حظرت حسابات ترامب بعد الهجوم على مبنى الكابيتول الأمريكى فى 6 يناير.
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