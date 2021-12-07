سامسونج تطلق هاتفها الذكى الجديد A13 5G .. اعرف مميزاته

جدة - نرمين السيد - وقالت الشركة إن الهاتف الذكى A13 5G الجديد يبلغ قياس شاشته 6.5 بوصة وبدقة الوضوح HD+ ومعدل تنشيط صورة 90 هرتز. وأضافت عملاق التكنولوجيا فى كوريا الجنوبية، أن الكاميرا الرئيسية للهاتف ثلاثية دقتها 50 ميجابيكسل و2 ميجابيكسل لكل من الأخرَيَين، فضلا عن كاميرا أمامية "سيلفى"، تعمل بدقة 5 ميجابيكسل. ينبض بداخل هاتف سامسونج A13 5G الجديد معالج ميديا تيك Dimensity 700، كما يشتمل على ذاكرة تخزين سعتها 64 جيجابايت، ويمكن توسيعها ببطاقة خارجية microSD لتصل إلى تيرابايت. ويتمتع الهاتف الذكى الجديد بفترة تشغيل جيدة من خلال تجهيزه ببطارية سعة 5000 مللى أمبير ساعة.

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