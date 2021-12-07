دراسة يابانية: الجرى لمدة 10 دقائق يعزز وظائف الدماغ

جدة - نرمين السيد - توصل باحثون يابانيون فى جامعة "تسوكوبا" إلى أن 10 دقائق فقط من الجرى المعتدل الشدة تزيد من تدفق الدم المحلى إلى مختلف المواضع فى قشرة الفص الجبهى الثنائى - الجزء من الدماغ الذى يتحكم فى المزاج والوظائف التنفيذية- وبالتالى تساهم فى تطوير مجموعة واسعة من توصيات العلاج لفائدة الصحة العقلية.





وقال الدكتور "هيدياكى صويا"، أستاذ المخ والأعصاب فى جامعة "تسوكوبا": "نظرًا لمدى التحكم التنفيذى المطلوب فى تنسيق التوازن والحركة والدفع أثناء الجرى، فمن المنطقى أن يكون هناك تنشيطًا عصبيًا متزايدًا فى قشرة الفص الجبهى، وأن الوظائف الأخرى فى هذه المنطقة ستستفيد من هذه الزيادة فى موارد الدماغ". ولاختبار فرضيتهم، استخدم فريق البحثى اختبار (Stroop Color-Word) النفسى، الذى يسجل بيانات عن التغيرات الديناميكية الدموية المرتبطة بنشاط الدماغ أثناء مشاركة المشاركين فى كل مهمة. وأظهرت النتائج أنه بعد 10 دقائق من الجرى متوسط الشدة، كان هناك ارتفاع فى مستويات تنشيط الفص الجبهى الثنائى بشكل ملحوظ، وحالة مزاجية أفضل.

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