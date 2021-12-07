كلاود بوت.. لمسة من الدفء والأناقة على موضة أحذية الشتاء

جدة - نرمين السيد - وأضافت المجلة المعنية بشؤون الموضة والجمال أن "كلاود بوت" هو بوت مبطن يبلغ طوله الكاحل كما أن نعله سميك لتوفير المزيد من يوفر الاستقرار والثبات أثناء المشى.

وذكرت المجلة الفرنسية أن هذا الحذاء يمتاز بملمسه الوثير، الذى تبعث على الدفء، كما أنه يتيح التنوع فى إمكانيات تنسيقه.

وأوضحت "Elle"، أنه يمكن ارتداء "كلاود بوت"، مع سروال جينز متحرر وبلوفر بنمط نرويجى وجاكت مبطن، من أجل الحصول على إطلالة كاجوال.

كما يتناغم هذا البوت السروال الجينز ذى الأرجل المستقيمة، وبلوفر ذى ياقة عالية ومعطف من الصوف.