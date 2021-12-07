بعد تصدر أحمد يونس التريند.. المغردون: مكانك يا عم الناس

جدة - نرمين السيد - وكشف الإعلامى أحمد يونس عبر حسابه الشخصى على تويتر عن احتلاله التريند الأول، وعلق: "#يا عزيزى اسمع يونس الترند الأول فى مصر على تويتر .. صحصح وانضملنا حالا فى صباحك ومطرحك على الراديو 9090".

وتفاعل المغردون مع الهاشتاج، معربين عن سعادتهم أثناء سماع الحلقة وعلقوا قائلين: "يا عزيزى اسمع يونس الترند الأول على مصر"، "الأول"، "مكانك ومطرحك ياعم الناس"، "ملك الراديو الترند الأول هو واحد بس وهو أحمد يونس"، "اصحى وفوق يونس فوق".

قدمت حلقة اليوم الثلاثاء من برنامج "صباحك ومطرحك" المذاع على الراديو 9090، مجموعة من الأغانى المختلفة، بالإضافة إلى أبرز الأخبار الواقعة مساء أمس وصباح اليوم، وغيرها من الفقرات المشوقة للمستمعين والنشرة المرورية لكشف الطرق المزدحمة وغيرها البديلة.

برنامج "صباحك ومطرحك" يقدمه الإعلامى أحمد يونس، ويذاع على الراديو 9090 يوميًا من الأحد للخميس، من الساعة السابعة وحتى الساعة العاشرة صباحا.