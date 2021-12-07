مواصفات ساعة أبل الجديدة «Apple Watch SE 2»

جدة - نرمين السيد - وكشفت تسريبات عن مواصفات ساعة أبل الجديد التى تحمل اسم "Apple Watch SE 2" المتوقع طرحها خلال العام المقبل.

وتأتى ساعة أبل "Apple Watch SE 2" بتصميم جديد حيث يأتى بأكثر من طراز وألوان جديدة بالإضافة إلى مزاياه الرياضية.

وسيحصل "Apple Watch SE 2" على تصميم متين للرياضين، وسيتوافق تصميم الساعة مع طراز SE الأصلى الذى تم إطلاقه العام الماضى.

وتتميز الساعة بتصميمها الشبابى ومميزاتها الرياضية، وطبقة الحماية المتوفرة بها وميزات مقاومة الخدوش والسقوط، حيث تتمتع بتصميم قوى يواجه التمارين الرياضية الشاقة.

وتستهدف ساعة آبل الذكية Apple Watch SE 2 المستخدمين ذوى الميزانية المحدودة، كما ستتميز بنماذج بتصميمات مشابهة لنماذج Apple Watch العادية ولكنها ستفتقر إلى بعض الميزات المتقدمة مثل الميزات الطبية مثل تلك الموجودة فى ساعة Watch Series 7.

ولكنها تأتى بعدد من المزايا الرياضية المتعلقة بإدارة الصحة واللياقة البدنية وبرامج الجرى والمشى بالإضافة إلى عدد متنوع من مئات التمارين التى يمكن ممارستها فى المنزل، بالإضافة إلى برامج أخرى تتعلق بالأنظمة الغذائية.