أفكار لملابس خروجات رأس السنة (صور)

جدة - نرمين السيد - وتبدأ الفتيات مع اقتراب نهاية عام وبدء آخر فى اختيار الأزياء التى يمكن ارتداؤها فى خروجات رأس السنة أو حفلات الكريسماس.

ويوجد عدد من الإطلالات التى كشفت عنها مجلة "instyle" المهتمة بمجال الأزياء الموضة، منها:

-الملابس المنقوشة والقطيفة:

تعد الملابس المنقوشة باللونين الأحمر والأخضر من الإطلالات المهمة فى احتفاليات رأس السنة، ويمكن ارتداء جيبة ميدى كاروهات باللونين الأسود والأحمر مع جاكيت أخضر اللون وذلك للحصول على إطلالة أنيقة.

-الألوان المعدنية:

تساعد الفساتين ذات الطابع الفضى أو الذهبى فى منح مرتديته إطلالات أنيقة ذات طابع جذاب خلال حفل الكريسماس.

-البدلة من الترتر:

تعد الملابس البراقة من الأزياء التى تزيد من الأناقة فى موسم الأعياد، وعند شعور البعض بالمبالغة فيها يمكن اختيار إطلالات ذات لون أغمق.

-كارديجان وجينز:

يتميز الكارديجان ذو الأزرار بإضفاء لمسة من الأناقة على الأغراض اليومية، مثل الجينز والقمصان، ويرغب البعض خلال الاحتفال بالكريسماس البحث عن عن خيار ذو ألوان زاهية، واقترانها بقطعة سفلية بلون فاتح.

-الفستان الميدى:

تلجأ الفتيات إلى اختيار الفستان الميدى والذى يمنح مرتديته إطلالة جذابة، ويمكن تنسيقه مع أى حذاء سواء الأحذية الطويلة أو الرياضية أو الكعب.