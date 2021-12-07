«إنستجرام» تطلق ميزات جديدة لتحسين أمان المراهقين فى التطبيق

جدة - نرمين السيد - وذكرت المنصة فى منشور عبر المدونة الخاصة بها اليوم الثلاثاء، أن الميزات الجديدة تشمل أدوات الرقابة الأبوية وخيارًا لمنع الأشخاص من وضع علامات tag للمراهقين أو ذكرهم ممن خارج قائمة المتابعين.
وتأتى التغييرات قبل يوم واحد من قيام آدم موسيرى الرئيس التنفيذى لإنستجرام للإدلاء بشهادته أمام الكونجرس لأول مرة، يأتى ظهور موسيرى فى أعقاب تقارير أظهرت أن Facebook وMeta وInstagram الآن على دراية بالأضرار التى تسببها تطبيقاتهم وخدماتهم بما فى ذلك الصحة العقلية للمراهقين.
يذكر أن أكثر من 40٪ من مستخدمى إنستجرام تبلغ أعمارهم 22 عامًا أو أقل، وفقًا لوثائق داخلية مسربة، ومنذ ذلك الحين أوقفت المنصة مؤقتًا خططًا لإنشاء إصدار خاص من التطبيق للأطفال.
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