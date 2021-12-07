نصائح من الأرصاد لمواجهة موجة تقلبات الطقس (إنفوجراف)

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جدة - نرمين السيد - هذا وأصدر خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عدة تحذيرات مهمة، للمواطنين، لتجنب الأخطار الناتجة عن تقلبات الجو.
وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، اليوم، طقس لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء، مائل للحرارة على جنوب الصعيد، فيما يسود ليلا طقس بارد على كافة الأنحاء، مع نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد قد تصل إلى حد العاصفة على المناطق المكشوفة على فترات متقطعة.
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون مضطربة غربا، وارتفاع الموج فيه من 3,5 متر إلى 4 أمتار، والرياح السطحية جنوبية غربية، أما حالة البحر الأحمر فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75، والرياح السطحية جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية.
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