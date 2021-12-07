لعشاق هواتفها.. فيفو تستعد لطرح «Vivo Y33s 5G»

جدة - نرمين السيد - ويأتى الهاتف "Vivo Y33s 5G" بشاشة من نوع IPS LCD ، بقياس 6.58 بوصة، وتبلغ دقتها 1080 فى 2408. ويتوفر الهاتف بكاميرا خلفية ثلاثية، وتبلغ دقة الرئيسية منها 50 ميجابيكسل، مع مستشعر لتصوير ماكرو بدقة 2 ميجابكسل، وعدسة بدقة 2 ميجابكسل لتصوير العمق، بالإضافة إلى كاميرا أمامية للتصوير السيلفى ومكالمات الفيديو والتى تأتى بدقة 16 ميجابكسل. ويقترن الهاتف بذاكرة وصول عشوائى ذات 8 جيجا بايت رام مع ذاكرة التخزين الداخلية بسعة 128 جيجا بايت، وفقا لموقع "Gadgets 360". ويحتوى على بطارية كبيرة بسعة 5000 ميللى أمبير فى الساعة، وتدعم تقنية الشحن السريع بقوة 18 وات.

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