طريقة بسيطة لتحضير الماكريل المشوى

جدة - نرمين السيد - ويلعب الماكريل دورا مهما فى الحفاظ على صحة الفرد، حيث تعد من الأسماك الدهنية الغنية بأحماض أوميجا 3، والتى تقى متناوليه من أمراض القلب والدماغ، كما أنها تحتوى على بروتين عالى الجودة.



ولجعل أطفالك يحبون الماكريل للاستفادة منه، يمكن تحضيره بطريقة شهية تجعل طفلك عاشقا لتلك الوجبة، وبالإضافة إلى ذلك فهى لا تحتاج سوى 30 دقيقة لتحضيرها.

ولتحضير الماكريل بالفرن بطريقة شهية بسيطة، نحتاج إلى:

-4 قطع فيليه ماكريل.

-رشة فلفل أسود.

-ملعقة صغير من الخردل.

-ملعقة كبيرة من العسل الأسود.

-ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

-زيت زيتون.

-رشة ملح.

طريقة التحضير:

يسخن الفرن على حرارة 200 درجة مئوية، وتدهن شرائح الماكريل بالزيت وتتبل بالقليل من الملح والفلفل، وتوضع بعدها فى صينية الفرن لمدة 10 دقائق حتى تنضج.

ويوضع عصير الليمون والعسل والخردل ورشة ملح وفلفل فى وعاء، وخلطهم جيدا وتركها تنضج.

ويخرج بعدها السمك من الفرن وينقل إلى طبق التقديم مع تزيينها بملعقة أو ملعقتين من الصلصة فوق الماكريل.