إطلاق نسخة جديدة من لعبة «PAC-MAN» على ألعاب فيسبوك

جدة - نرمين السيد - وذكرت منصة فيسبوك فى بيان، أن اللعبة الشهيرة "PAC-MAN" مثلت لأكثر من 40 عامًا رمزًا ثقافيًا فى عالم ألعاب الفيديو، وكذلك الإنتاجات التلفزيونية والموسيقية والسينمائية.
ويمكن ممارسة اللعبة بشكل منفرد أو بشكل جماعى، وفى الوقت الأصلى وحتى أربع مجموعات، وكذلك العمل معًا للخروج من كل متاهة، والتنافس للحصول على أعلى مجموع نقاط.
وبالإضافة إلى المتاهات المتضمنة فى "PAC-MAN COMMUNITY"، يمكن للاعبين إنشاء مستويات وتحديات خاصة بهم من خلال أداة Maze Creator من أجل اللعب بشكل لا نهاية له.
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