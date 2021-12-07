ثروة هائلة تسبح فى الفضاء.. كويكب بقيمة 5 مليار دولار يطير بالقرب من الأرض

جدة - نرمين السيد - ولفت المعهد، إلى أن الكويكب اسمه "نيريوس" ويبلغ عرضه حوالى 330 مترًا، غالبًا ما يُقارن حجمه ببرج إيفل، الصورة عبر وكالة ناسا.
وقد أثار كويكب يبلغ ارتفاعه 330 مترًا ضجة كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعى هذا الأسبوع، وسيحدث أقرب اقتراب فى الساعة 13:51 بالتوقيت العالمى، ولن يضرب الأرض، حيث سمير على على بعد حوالى 3.9 مليون كيلو متر أى على بعد حوالى 10 أضعاف بعد القمر عن الأرض .
وقد ألقى رواد الفضاء نظرة على نيريوس وتقدر قيمة صخوره التى تحتوى على المعادن الثمينة بنحو 5 مليارات دولار.
ويكمل نيريوس مداره حول الشمس كل 661 يومًا (1.81 سنة أرضية)، وسيكون على بعد 10 أضعاف بعد القمر من الأرض يوم السبت وهى المسافة الأقرب له من الأرض حتى عام 2060، حيث سيقترب نيريوس من الأرض ويكون على بعد 3 أضعاف بعد القمر عن الأرض فقط.
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