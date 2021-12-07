دوجى V20.. هاتف لـ الاستخدامات الشاقة

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الشركة أن الهاتف الذكى الجديد يمتاز بحماية ضد التأثيرات البيئة الضارة وفقا لفئة الحماية IP68 وIP69K وMIL-STD-810G، ويتحمل السقوط على الأرض من ارتفاع 1.5 متر ويعمل فى درجات حرارة تتراوح بين -40 و80 درجة مئوية، وتشتمل باقة التجهيزات التقنية لجهاز دوجى V20 الجديد على شاشة AMOLED قياس 6.43 بوصة من سامسونج وتمتاز بتباين رائع 80000:1 وتعمل بدقة وضوح 2400 x 1080 بيكسل.
ويستمد الهاتف الذكى V20 الجديد وظيفة الشاشة الثانية المعروفة فى هواتف شاومى Mi 11 Ultra، والتى تأتى بقياس 1.05 بوصة ويتم استعمالها لبيان الوقت وإظهار الإشعارات، وإلى جانب دعم التشغيل ببطاقتى SIM فإن هاتف دوجى الجديد يدعم تقنية الجيل الخامس 5G للاتصالات الهاتفية الجوالة.
ومن المقرر طرح هاتف دوجى V20 الجديد فى الأسواق العالمية مع بداية العام الجديد.
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