ميزة جديدة من آبل تحذر الأطفال من الصور العارية

جدة - نرمين السيد - الميزة الجديدة تحذر المستخدمين الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما قبل إرسال أو فتح رسائل نصية تحتوى على صور عارية.

ولن تشمل الأداة الجديدة إخطار الآباء عندما يشاهد أطفالهم دون سن 13 عاما الصور العارية أو عندما يكون أبناؤهم من يرسلونها، وهو ما أثار الجدل بين المدافعين عن حقوق الأطفال وخصوصيتهم، وفق صحيفة "وول ستريت جورنال".

بدوره، أوضح الرئيس التنفيذى لمعهد أمان العائلة على الإنترنت، ستيفن بالكام، أنه "كان ينبغى عليهم الاحتفاظ بإخطار الوالدين للأطفال دون سن 13 عاما"، لافتا إلى أنه "لا يوجد سبب يدفعنا إلى مطالبة فتاة تبلغ من العمر 11 عاما بالحفاظ على سلامتها عبر الإنترنت".

فى الأثناء، تطرح الميزة الجديدة المتوقعة هذا الشهر فى التحديث (iOS 15.2) تساؤلات بشأن كيفية موازنة شركات التكنولوجيا بين حقوق كل من الآباء والأطفال عند تطوير المنتجات، ومدى سيطرة الأطفال على استخدامهم للتكنولوجيا.