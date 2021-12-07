إنستجرام تعتزم تقييد المحتوى الموصى به للمستخدمين صغار السن

جدة - نرمين السيد - وقال الرئيس التنفيذى للمنصة، آدم موسيرى، فى منشور على الموقع، إن الشركة ستتبنى نهجا أكثر حزما فيما يتعلق بالمحتوى الذى يمكن للمراهقين الوصول إليه عبر التطبيق مع طرح مجموعة من المزايا الجديدة، وذلك فى إطار جهود لحماية المستخدمين صغار السن، حسب ما نقلت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية عبر موقعها الإلكترونى.

وأضاف موسيرى: "سنبدأ فى منع الأشخاص من الإشارة إلى المراهقين الذين لا يتابعونهم، وسنحرك المراهقين نحو موضوعات مختلفة إذا كانوا يتوقفون عند موضوع واحد لفترة طويلة ونحن نطلق ميزة Take a Break فى الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأيرلندا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا، والتى أعلنت المنصة عنها سابقا".

وأوضح أن ميزة "Take a Break"، التى ستشجع المستخدمين على أخذ قسط من الراحة بعد وقت معين من استخدام التطبيق وفعل أشياء أخرى مثل أخذ نفس عميق أو كتابة الأفكار أو الاستماع إلى الموسيقى أو إكمال شيء ما فى قائمة المهام الخاصة بهم، ستنطلق اليوم فى البلدان المشار إليها، على أن تنطلق حول العالم، مطلع العام المقبل.

ووفقا لـ"ذا هيل"، فمن المقرر أن يطلق "إنستجرام" ميزة جديدة، فى مارس المقبل، تسمح للآباء بمتابعة الوقت الذى يقضيه صغارهم على التطبيق ووضع حد زمنى له.