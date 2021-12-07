فى اجتماع عبر تطبيق زووم.. إقالة جماعية لـ900 موظف «فيديو»

جدة - نرمين السيد - وفق ما ذكره تقرير لشبكة CNN الأمريكية فأن الرئيس التنفيذى لشركة Better.com، فيشال جارج، أعلن أن شركة الرهن العقارى ستسرح نحو 9% من موظفيها فى اجتماع على تطبيق "زووم"، ليفاجأ الموظفون المشاركون فى الاجتماع والذين يصل عددهم لـ 900 موظف، بأمر إقالتهم.
وقال جارج خلال المكالمة، التى تم تصويرها: "إذا كنت مشاركا فى هذه المكالمة، فأنت عضو فى المجموعة غير المحظوظة التى سيجرى تسريحها. وانتهاء عملكم هنا يبدأ سريانه فورا".
وأضاف أن الموارد البشرية سترسل إلى الموظفين رسالة إلكترونية توضح بالتفصيل مكافآت نهاية الخدمة.
كما قال المدير المالى كيفين رايان، فى بيان أطلعت عليه شبكة CNN Business: "الاضطرار إلى تسريح العمال أمر مؤلم، خاصة فى هذا الوقت من العام. لكن ميزانية عمومية حصينة وخفض القوى العاملة وتركيزها يساعدنا على مواجهة سوق تملك المنازل المتطور".
وذكرت مجلة Fortune لاحقا، أن جارج اتهم هؤلاء الموظفين بـ"سرقة" زملائهم وعملائهم، من خلال تهاونهم فى عملهم والعمل ساعتين فقط فى اليوم.
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